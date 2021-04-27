Металокрадії ледь не позбавили кисню пацієнтів COVID-лікарні Одеси: розбирали кисневе обладнання

В Одесі посилюють охорону лікарень для хворих на коронавірус. Тому що медичні заклади почали атакувати "мисливці за металом".
В одній з лікарень для хворих на COVID-19 злодії хотіли привласнити запчастини з кисневого обладнання. Без кисню могли залишитись сотні пацієнтів.
До теми Отримали в останні хвилини: у Сокальській ЦРЛ ледь не забракло кисню для пацієнтів з COVID-19
На території медзакладу крадії намагалися спиляти деталі з кисневого вакуумного резервуара, щоб здати їх на металолом.
В департаменті охорони здоров'я вже звернулися до правоохоронців. Вони повинні виставити пости у 1 та 8 клінічних лікарнях, а також в 3 дитячій.
Натомість мер міста Геннадій Труханов доручив муніципальній безпеці провести профілактичну роботу з-поміж місцевих жителів.
Треба поспілкуватися з місцевими мешканцями, хто поруч проживає. Ми встановили кріоциліндри, а "мисливці за металом" там щось відпилюють,
– заявив він.
Ситуація з коронавірусом в Одесі станом на 27 квітня
- Від початку пандемії в Одесі виявили 128 тисяч випадків зараження коронавірусом. 580 з них за минулу добу.
- Хворобу зуміли подолати 90 488 пацієнтів. Натомість померло 2 290 інфікованих.
- Від старту вакцинальної кампанії першу дозу вакцини проти коронавірусу отримав 8 031 одесит. З-поміж щеплених 1 028 – медпрацівники комунальних лікарень, 2584 – співробітники медичних установ інших форм власності, 2190 – соціальні працівники, вчителі, військові та поліцейські, а 1503 – громадські діячі та інші мешканці міста.