Метод відновлення функцій спинного мозку: пацієнти змогли рухатись уже через місяць
Пошкодження спинного мозку є одним з найважчих станів через складний процес реабілітації. Вчені з Єльського університету разом з командою вчених з Японії виявили, що рішенням можуть бути стовбурові клітини.
Джерело:Clinical Neurology and Neurosurgery
Як проводили дослідження
Вчені працювали з пацієнтами, які отримали пошкодження спинного мозку через падіння або незначні травми втрачали здатність рухатись чи мали проблеми з координацією. А також з пацієнтами, у яких була дисфункція кишківника і сечового міхура.
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Результати терапії
Більш ніж у половини пацієнтів протягом декількох тижнів після ін'єкції стовбурових клітин спостерігали істотні поліпшення ключових функцій: люди знову могли ходити або користуватися руками.
Про суттєві побічні ефекти у дослідженні не йдеться.
Думка про те, що ми зможемо відновити функції після травм головного і спинного мозку, використовуючи власні стовбурні клітини пацієнта, інтригувала нас протягом багатьох років. Тепер у нас є докази, що це можливо,
— розповів професор неврології і нейробіології Стівен Ваксман.
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