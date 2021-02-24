Пошкодження спинного мозку є одним з найважчих станів через складний процес реабілітації. Вчені з Єльського університету разом з командою вчених з Японії виявили, що рішенням можуть бути стовбурові клітини.

Як проводили дослідження

Вчені працювали з пацієнтами, які отримали пошкодження спинного мозку через падіння або незначні травми втрачали здатність рухатись чи мали проблеми з координацією. А також з пацієнтами, у яких була дисфункція кишківника і сечового міхура.

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Процес експериментального лікування: з власного спинного мозку людей за допомогою протоколу культивування, лікарі отримували стовбурові клітини,

пізніше їх вводили пацієнтам внутрішньовенно.

Дослідження не було сліпим, а також пацієнтам не давали плацебо.

Результати терапії

Більш ніж у половини пацієнтів протягом декількох тижнів після ін'єкції стовбурових клітин спостерігали істотні поліпшення ключових функцій: люди знову могли ходити або користуватися руками.

Про суттєві побічні ефекти у дослідженні не йдеться.

Думка про те, що ми зможемо відновити функції після травм головного і спинного мозку, використовуючи власні стовбурні клітини пацієнта, інтригувала нас протягом багатьох років. Тепер у нас є докази, що це можливо,

— розповів професор неврології і нейробіології Стівен Ваксман.

Зверніть увагу: вчені наголосили на необхідності додаткових експериментів, які б підтвердили результати цього попереднього дослідження. На це можуть піти роки, водночас вчені вважають перспективними попередні висновки.