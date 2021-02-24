На межі колапсу: на Закарпатті щодня госпіталізують по 200 хворих на COVID-19

На Закарпатті щодня госпіталізують 200 нових інфікованих коронавірусом. Обласна медична система перебуває на межі колапсу.

З 17 лікарень, що приймають хворих на COVID-19, 6 – заповнені на 100%. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний під час брифінгу 24 лютого.

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На Закарпатті ми зараз дійшли до піку, і ми є відображенням ситуації в Івано-Франківській області,

– сказав чиновник.

Медична система працює на межі можливостей

Протягом останнього тижня на Закарпатті додали 228 ліжок для прийому коронавірусних пацієнтів, їх заповнили за день.

Анатолій Пшеничний наголосив, що медична система працює на межі можливостей. За його словами, вона має свій резерв, який швидко вичерпується.

Він зазначив, що по 200 нових хворих – це дуже багато для Закарпатської області.

Чиновник запропонував вихід з ситуації

Директор Департаменту охорони здоров'я ОДА закликав мешканців області не відвідувати громадські місця та залишатися вдома при наявності симптомів застуди.

Анатолій Пшеничний впевнений, що це дозволить розірвати коло інфікування.

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті: коротко