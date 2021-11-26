На межі надзвичайної ситуації: в Ізраїлі виявили новий небезпечний COVID-варіант з Африки

В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу B.1.1.529, який на початку тижня зафіксували у Південній Африці. Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль перебуває на межі надзвичайної ситуації.

Наявність інфекції зафіксували у громадянина Ізраїлю, який повернувся з республіки Малаві. Нині Нафталі Беннетт провів екстрену нараду, щоб обговорити мутацію вірусу та потенційні його наслідки для країни.

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Кілька тижнів тому, коли ми проводили національні навчання "Омега" для нового сценарію з летальним кінцем, це могло здатися дещо відстороненим. Зайве говорити, що це один із найважливіших кроків, який підготував нас саме до тієї ситуації, в якій ми перебуваємо зараз,

– заявив прем'єр.

Зауважимо, що через появу нового варіанту коронавірусу нині Ізраїль вніс 7 країн до "червоного списку". Мовиться про Південну Африку, Лесото, Ботсвану, Зімбабве, Мозамбік, Намібію та Есватіні. Уряд заборонив громадянам виїжджати до Південної Африки.

Нові правила в'їзду до країни:

В'їзд іноземців до Ізраїлю із цих країн заборонений.

Ізраїльтяни, які повертаються додому з цих країн, проведуть від 7 до 14 днів у карантинному готелі.

Окрім Ізраїлю, Німеччина та Велика Британія також внесли країни ПАР до "червоного списку". Ймовірно, таке рішення приймуть й у ЄС.