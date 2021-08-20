Про це в пряму ефірі 24 каналу сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він зазначив, що за липень 2021 року зробили майже 3 мільйони щеплень. Це більше, ніж за всю історію вакцинальної кампанії.

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"Зараз, попри те, що триває період відпусток, ми спроможні робити близько 1 мільйона щеплень на тиждень", – зазначив головний санлікар.

Вакцинація не припинятиметься

Попри те, що в Україні заплановані святкування Дня Незалежності, у Міністерстві охорони здоров'я закликають дотримуватись основних протиепідеміологічних заходів та вакцинуватися проти коронавірусної інфекції. Тому що вакцинація не припинятиметься навіть у святкові дні.

Вже 80% від запланованого виконали. Ми зараз можемо вакцинувати більше українців, щоб захистити їх від нового спалаху COVID-19. Особливо, від небезпечного штаму Дельта,

– сказав Кузін.

Головний санітарний лікар наголосив, що вакцинація є спільною відповідальністю. Тому що кожен вакцинований українець наближає пандемію до завершення.

Зараз для імунізації працює інфраструктура. До неї входить:

понад 1 тисяча мобільних бригад;

2860 пунктів щеплень;

320 центрів масової вакцинації.

Ігор Кузін про темпи імунізації в Україні: дивіться відео

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