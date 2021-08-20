Про це в пряму ефірі 24 каналу сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він зазначив, що за липень 2021 року зробили майже 3 мільйони щеплень. Це більше, ніж за всю історію вакцинальної кампанії.
"Зараз, попри те, що триває період відпусток, ми спроможні робити близько 1 мільйона щеплень на тиждень", – зазначив головний санлікар.
Вакцинація не припинятиметься
Попри те, що в Україні заплановані святкування Дня Незалежності, у Міністерстві охорони здоров'я закликають дотримуватись основних протиепідеміологічних заходів та вакцинуватися проти коронавірусної інфекції. Тому що вакцинація не припинятиметься навіть у святкові дні.
Вже 80% від запланованого виконали. Ми зараз можемо вакцинувати більше українців, щоб захистити їх від нового спалаху COVID-19. Особливо, від небезпечного штаму Дельта,
– сказав Кузін.
Головний санітарний лікар наголосив, що вакцинація є спільною відповідальністю. Тому що кожен вакцинований українець наближає пандемію до завершення.
Зараз для імунізації працює інфраструктура. До неї входить:
- понад 1 тисяча мобільних бригад;
- 2860 пунктів щеплень;
- 320 центрів масової вакцинації.
Ігор Кузін про темпи імунізації в Україні: дивіться відео
Вакцинація в Україні: останні новини
- Європейський Союз із 20 серпня прийматиме українські електронні сертифікати, які підтверджують вакцинацію особи.
- До України надійшли майже 800 тисяч доз вакцини від AstraZeneca.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вакцинація – це єдиний спосіб уникнути локдауну в столиці.
- Відтепер іноземці зможуть потрапити до України з однією дозою вакцини від коронавірусної інфекції.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що найгірші темпи вакцинації в Івано-Франківській області.