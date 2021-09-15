Але такий процес був невідворотним. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.
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Процес – невідворотний
За його словами, кількість випадків захворюваності на коронавірус збільшуватиметься і надалі.
Ми до цього готувались. Ми розуміли, що це невідворотний процес,
– наголосив Ляшко.
Він відзначив, що є кілька факторів, які впливають на збільшення кількості захворюваності:
- діти пішли в школу;
- температурні умови;
- циркуляція вірусу в цей період зазвичай найбільше поширюється між людьми.
Ляшко: Цифри не повинні нас лякати
"Ми відстежуємо ситуацію, як відбувається в європейському регіоні. Розуміємо, що цифри не повинні нас лякати, якщо у нас кожного дня зростатиме кількість щеплених", – сказав міністр.
Все залежить, як вважає Ляшко, від свідомості українців. На його думку, треба зробити один крок, щоб епідемситуація не погіршувалась. Мовиться про вакцинацію.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Ситуація з коронавірусом в Україні: останні дані
- Захворюваність на коронавірус в Україні різко зросла. Виявили понад 4,5 тисячі випадків захворювань.
- Водночас щеплення проти COVID-19 отримали 141 796 людей.
- До лікарень з симптомами відповідної хвороби госпіталізували 1 609 пацієнтів.