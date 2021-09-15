Але такий процес був невідворотним. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

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Процес – невідворотний

За його словами, кількість випадків захворюваності на коронавірус збільшуватиметься і надалі.

Ми до цього готувались. Ми розуміли, що це невідворотний процес,

– наголосив Ляшко.

Він відзначив, що є кілька факторів, які впливають на збільшення кількості захворюваності:

діти пішли в школу;

температурні умови;

циркуляція вірусу в цей період зазвичай найбільше поширюється між людьми.

Ляшко: Цифри не повинні нас лякати

"Ми відстежуємо ситуацію, як відбувається в європейському регіоні. Розуміємо, що цифри не повинні нас лякати, якщо у нас кожного дня зростатиме кількість щеплених", – сказав міністр.

Все залежить, як вважає Ляшко, від свідомості українців. На його думку, треба зробити один крок, щоб епідемситуація не погіршувалась. Мовиться про вакцинацію.

Довідка. В Україні на вакцинацію проти коронавірусу, відповідно до Держбюджету-2022, планують спрямувати 6 мільярдів гривень.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

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