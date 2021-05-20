Зеленський пояснив, що ця кількість вакцин відповідає кількості дорослого населення України.

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Це максимальна кількість, яку можна було знайти… згідно з програмами, COVAX, окремій програмі прямих контрактів. Ці кроки зроблені,

– сказав він.

Чи є Україна аутсайдером з вакцинації

Президент визнав те, що Україна не є у пріоритеті країн Європейського Союзу стосовно черг постачання вакцин проти коронавірусу.

По-перше, ми повинні зрозуміти, що ми зробили 1 мільйон вакцин. Ми не країна ЄС. Ми не країна НАТО. Ми не є в пріоритеті країн ЄС з точки зору черг постачання тих чи інших вакцин. І це крапка. Ви повинні це зрозуміти,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, прямі контракти як з Індією і компанією Pfizer були поза тих чи інших європейських програм.

"Вони були на рівні складних домовленостей між керівництвом України: президентом, прем'єр-міністром і главою МОЗ (Максимом Степановим, – ред.)", – додав президент.

Зеленський зізнався, що були ризики повної відсутності препаратів проти COVID-19 в Україні.

Ми всі працювали, коли зрозуміли, що вакцин в Україні просто може не бути, а я вважаю, що це дуже несправедлива ситуація в світі,

– сказав він.

Володимир Зеленський додав, що в Україні зробили більше щеплень проти коронавірусу, ніж в деяких європейських країнах.

"Ви порівнюєте відсоток вакцинованих, я вважаю це несправедливо. Ми не в пріоритеті у ЄС і НАТО в цьому випадку, але ми зробили більше щеплень, ніж деякі інші європейські країни", – додав президент.

Зеленський пояснив, чому вакцинувався Covishield

Довідка. Вакцину Covishield виготовляють у індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією Oxford-Astra Zeneca.

"Я вакцинувався Covishield, щоб бути разом зі своїм народом. Але скажу відверто, я хотів, щоб Індія бачила, що ми не ображаємо їхню вакцину, а що президент України вакцинується Covishield для того щоб якось боротися з інформаційною війною", – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що в Україні вже є домовленості, що компанія Astra Zeneca надасть нам 10-15 мільйонів вакцин, як тільки там буде поліпшення ситуації.