Таку думку озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, від початку пандемії донині серед країн Європи Україна перебуває на 18 – 20 місцях за кількістю смертей від коронавірусу.

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"Ми не в лідерах і це факт, який можна подивитись на будь-якому аналітичному порталі, в якому є підсумки з початку 2020 року", – зауважив Ляшко.

Статистика летальних випадків

Міністр підкреслив, що при формуванні більш детальних рейтингів враховують 3 складові. У випадку з обчисленням смертності від COVID-19, враховують:

добові летальні випадки;

смертність (показник на 100 тисяч населення);

летальність (скільки летальних випадків від усіх інфікованих).

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, під час формування статистики, медики розрізняють кількість смертей, що настали безпосередньо від коронавірусу, та ті, що спричинили загострення супутніх хвороб і призвели до смерті.

Очільник Міністерства охорони здоров'я України зазначив, що кожна країна переживає хвилі COVID-19. Після проходження чергового піку, кількість летальних випадків ще можна прослідкувати впродовж 2 – 3 тижнів. Відтак ці дані порівнюють з добовими показниками в країнах, де пік ще не розпочався.

Зараз ми пройшли пік, але хвіст летальних випадків ще наздоганяє,

– акцентував Ляшко.

За словами голови МОЗ, в Україні вирішили не зосереджувати увагу на смертях внаслідок коронавірусу. Пояснюють це тим, що такі підрахунки потребують часу та конкретики, а станом на сьогодні є потреба апелювати оперативними цифрами.

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"Ми говоримо про кожен летальний випадок, що стався у людини, в якої встановлено коронавірус", – пояснив Ляшко.

Міністр переконаний, що відсоток вакцинованих людей, які потрапляють до лікарень – дуже низький. Вони зазвичай легше переносять хворобу і рідше такі випадки завершуються летально, у порівнянні з невакцинованими людьми.

Коронавірус в Україні: останні новини

Упродовж доби 6 грудня в Україні зафіксували майже 4,5 тисячі хворих від коронавірусу, померли 1,6 тисячі пацієнтів з COVID-19. Одужали понад 9 тисяч людей.

Світом поширюється новий штам коронавірусу – Омікрон. Головний медик України зауважив, що говорити про найбільшу небезпеку саме від нього, наразі зарано.

Із початку пандемії увесь світ скерував сили на боротьбу з COVID-19, водночас деякі країни зіткнулися з іншими, не менш смертельними недугами.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу