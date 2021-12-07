Таку думку озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, від початку пандемії донині серед країн Європи Україна перебуває на 18 – 20 місцях за кількістю смертей від коронавірусу.
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"Ми не в лідерах і це факт, який можна подивитись на будь-якому аналітичному порталі, в якому є підсумки з початку 2020 року", – зауважив Ляшко.
Статистика летальних випадків
Міністр підкреслив, що при формуванні більш детальних рейтингів враховують 3 складові. У випадку з обчисленням смертності від COVID-19, враховують:
- добові летальні випадки;
- смертність (показник на 100 тисяч населення);
- летальність (скільки летальних випадків від усіх інфікованих).
Очільник Міністерства охорони здоров'я України зазначив, що кожна країна переживає хвилі COVID-19. Після проходження чергового піку, кількість летальних випадків ще можна прослідкувати впродовж 2 – 3 тижнів. Відтак ці дані порівнюють з добовими показниками в країнах, де пік ще не розпочався.
Зараз ми пройшли пік, але хвіст летальних випадків ще наздоганяє,
– акцентував Ляшко.
За словами голови МОЗ, в Україні вирішили не зосереджувати увагу на смертях внаслідок коронавірусу. Пояснюють це тим, що такі підрахунки потребують часу та конкретики, а станом на сьогодні є потреба апелювати оперативними цифрами.
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"Ми говоримо про кожен летальний випадок, що стався у людини, в якої встановлено коронавірус", – пояснив Ляшко.
Міністр переконаний, що відсоток вакцинованих людей, які потрапляють до лікарень – дуже низький. Вони зазвичай легше переносять хворобу і рідше такі випадки завершуються летально, у порівнянні з невакцинованими людьми.
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Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу