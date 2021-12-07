Ми не в лідерах, – Ляшко про смертність від коронавірусу в Україні

Під час формування статистики щодо захворюваності та смертності від COVID-19 Україну часто ставлять на перші місця в світовому рейтингу. Однак більш детальна статистика дозволяє зробити висновок, що це не так.

Таку думку озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, від початку пандемії донині серед країн Європи Україна перебуває на 18 – 20 місцях за кількістю смертей від коронавірусу.

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"Ми не в лідерах і це факт, який можна подивитись на будь-якому аналітичному порталі, в якому є підсумки з початку 2020 року", – зауважив Ляшко.

Статистика летальних випадків

Міністр підкреслив, що при формуванні більш детальних рейтингів враховують 3 складові. У випадку з обчисленням смертності від COVID-19, враховують:

добові летальні випадки;

смертність (показник на 100 тисяч населення);

летальність (скільки летальних випадків від усіх інфікованих).

За попередньою інформацією , під час формування статистики, медики розрізняють кількість смертей, що настали безпосередньо від коронавірусу, та ті, що спричинили загострення супутніх хвороб і призвели до смерті.

Очільник Міністерства охорони здоров'я України зазначив, що кожна країна переживає хвилі COVID-19. Після проходження чергового піку, кількість летальних випадків ще можна прослідкувати впродовж 2 – 3 тижнів. Відтак ці дані порівнюють з добовими показниками в країнах, де пік ще не розпочався.

Зараз ми пройшли пік, але хвіст летальних випадків ще наздоганяє,

– акцентував Ляшко.

За словами голови МОЗ, в Україні вирішили не зосереджувати увагу на смертях внаслідок коронавірусу. Пояснюють це тим, що такі підрахунки потребують часу та конкретики, а станом на сьогодні є потреба апелювати оперативними цифрами.

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"Ми говоримо про кожен летальний випадок, що стався у людини, в якої встановлено коронавірус", – пояснив Ляшко.

Міністр переконаний, що відсоток вакцинованих людей, які потрапляють до лікарень – дуже низький. Вони зазвичай легше переносять хворобу і рідше такі випадки завершуються летально, у порівнянні з невакцинованими людьми.

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Упродовж доби 6 грудня в Україні зафіксували майже 4,5 тисячі хворих від коронавірусу, померли 1,6 тисячі пацієнтів з COVID-19. Одужали понад 9 тисяч людей.

Світом поширюється новий штам коронавірусу – Омікрон. Головний медик України зауважив, що говорити про найбільшу небезпеку саме від нього, наразі зарано.

Із початку пандемії увесь світ скерував сили на боротьбу з COVID-19, водночас деякі країни зіткнулися з іншими, не менш смертельними недугами.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу