Кучерук наголосив, що медики вже не витримують навантаження. За словами лікаря, коли в лікарні є 340 заражених, аби їм допомогти, необхідно щонайменше 600 медичних працівників.
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Ні один хворий, який щепився, не помер. Я дуже всіх прошу, колеги, зверніть увагу на це. Ми не витримаємо. Плюнемо на все і підемо, залишимо лікарню,
– наголосив Кучерук.
Медик зауважив, що люди мали б допомогти лікарям та вакцинуватися. Лише щеплення стане порятунком для всіх.
Якщо людина вже інфікувалася, лікування необхідно розпочати на ранній стадії. Бо лікування в умовах стаціонару в кризовому стані – це ходіння по краю прірви.
Звернення Зеленського
- Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з закликом вакцинуватися.
- Український лідер наголосив, що вакцинація зменшує ризики смерті від штаму коронавірусу Дельта в 11 разів. Окрім того, як приклад президент назвав статистику 9 листопада: усі померлі від COVID-19 в Україні були невакцинованими.
- За словами президента, наразі 93% інфікованих коронавірусом в Україні – невакциновані.
- Окрім того, президент зазначив, що 65% європейців вже отримали 2 дози вакцини від коронавірусу.