"Ми не витримаємо, плюнемо на все і підемо": лікар з Рівного емоційно закликав вакцинуватися

Головний лікар Рівненської міської лікарні Євген Кучерук емоційно звернувся до українців. Медик закликав людей вакцинуватися і врятувати себе, адже лікування в умовах стаціонару у кризовому стані – це ходіння по краю прірви.

Кучерук наголосив, що медики вже не витримують навантаження. За словами лікаря, коли в лікарні є 340 заражених, аби їм допомогти, необхідно щонайменше 600 медичних працівників.

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Ні один хворий, який щепився, не помер. Я дуже всіх прошу, колеги, зверніть увагу на це. Ми не витримаємо. Плюнемо на все і підемо, залишимо лікарню,

– наголосив Кучерук.

Медик зауважив, що люди мали б допомогти лікарям та вакцинуватися. Лише щеплення стане порятунком для всіх.

Якщо людина вже інфікувалася, лікування необхідно розпочати на ранній стадії. Бо лікування в умовах стаціонару в кризовому стані – це ходіння по краю прірви.

Звернення Зеленського