Міністр охорони здоров'я Ляшко заявив, що наразі наявні певні пріоритети вакцинації. Необхідно захистити українців та запобігти тяжкому і середньому перебігу коронавірусу.

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Ми не забороняємо вакцинувати, але ми не проводимо масової вакцинації (дітей від 12 років – 24 канал). Тому що пріоритет – робити вакцинацію групі 18+,

– наголосив Ляшко.

За словами глави МОЗ, варто старатися охопити групу людей, старших аніж 60 років. Саме на цю групу припадає 80% смертей від коронавірусу в Україні.

Водночас Ляшко наголосив, що вакцина від Pfizer призначена для вакцинації підлітків 12+.

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