Міністр охорони здоров'я Ляшко заявив, що наразі наявні певні пріоритети вакцинації. Необхідно захистити українців та запобігти тяжкому і середньому перебігу коронавірусу.
Зауважте Нещеплених працівників роботодавець буде зобов'язаний відстороняти, – Ляшко
Ми не забороняємо вакцинувати, але ми не проводимо масової вакцинації (дітей від 12 років – 24 канал). Тому що пріоритет – робити вакцинацію групі 18+,
– наголосив Ляшко.
За словами глави МОЗ, варто старатися охопити групу людей, старших аніж 60 років. Саме на цю групу припадає 80% смертей від коронавірусу в Україні.
Водночас Ляшко наголосив, що вакцина від Pfizer призначена для вакцинації підлітків 12+.
МОЗ утилізує 34 тисячі вакцин Pfizer
- Міністерство охорони здоров'я вимушене утилізувати 34 тисячі доз вакцини від Pfizer. Причиною такого рішення є те, що у цієї партії вакцини порушили умови зберігання.
- Наразі триває судовий процес між постачальником і логістом. Партію вакцини зберігають на складі. Ляшко наголосив, що використовувати її – недопустимо.
- Глава МОЗ наголосив, що "була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим".