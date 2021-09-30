Ми не забороняємо вакцинувати підлітків, але пріоритет – група 18+, – Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ нема заборони на вакцинацію підлітків від 12 років. Водночас їхнє масове щеплення наразі не проводять.

Міністр охорони здоров'я Ляшко заявив, що наразі наявні певні пріоритети вакцинації. Необхідно захистити українців та запобігти тяжкому і середньому перебігу коронавірусу.

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Ми не забороняємо вакцинувати, але ми не проводимо масової вакцинації (дітей від 12 років – 24 канал). Тому що пріоритет – робити вакцинацію групі 18+,

– наголосив Ляшко.

За словами глави МОЗ, варто старатися охопити групу людей, старших аніж 60 років. Саме на цю групу припадає 80% смертей від коронавірусу в Україні.

Водночас Ляшко наголосив, що вакцина від Pfizer призначена для вакцинації підлітків 12+.

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