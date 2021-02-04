Ми разом з Україною, – у ВООЗ відреагували на смертельну пожежу в лікарні у Запоріжжі
Моторошна пожежа 4 лютого в інфекційній лікарні у Запоріжжі забрала 4 життя. На трагедію відреагували у Всесвітній організації охорони здоров'я. У ВООЗ висловили глибокі співчуття та підтримку Україні.
Джерело: твіттер Ганса Клюге
Допис про лихо в українській лікарні опублікував директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.
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З сумом дізнались про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, яка опікується пацієнтами з COVID-19. Найглибші співчуття тим, хто втратив близьких,
– написав Клюгге.
В організації повідомили, що солідарні з Україною та Міністерством охорони здоров'я. Також Клюге побажав якнайшвидшого одужання тим, хто постраждав.
Головне про пожежу у лікарні в Запоріжжі:
- Пожежа в інфекційній лікарні сталась вночі 4 лютого.
- Тоді в медзакладі перебували 29 людей.
- Загинули 4 людини – лікарка та 3 пацієнтів.
- Попередня причина пожежі – займання медичного обладнання.
- До Запоріжжжя екстрено вилетів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
- На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що держава робитиме все, аби такі трагедsї не повторювались.
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