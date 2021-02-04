Моторошна пожежа 4 лютого в інфекційній лікарні у Запоріжжі забрала 4 життя. На трагедію відреагували у Всесвітній організації охорони здоров'я. У ВООЗ висловили глибокі співчуття та підтримку Україні.

Джерело: твіттер Ганса Клюге

Допис про лихо в українській лікарні опублікував директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

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З сумом дізнались про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, яка опікується пацієнтами з COVID-19. Найглибші співчуття тим, хто втратив близьких,

– написав Клюгге.

В організації повідомили, що солідарні з Україною та Міністерством охорони здоров'я. Також Клюге побажав якнайшвидшого одужання тим, хто постраждав.

Saddened to hear of the tragic fire at the infectious diseases hospital in Zaporozhye, caring for #COVID19 patients. My deepest condolences to those who have lost loved ones. We stand in solidarity with & @MoH_Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured. — Hans Kluge (@hans_kluge) February 4, 2021

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