Ми разом з Україною, – у ВООЗ відреагували на смертельну пожежу в лікарні у Запоріжжі

Моторошна пожежа 4 лютого в інфекційній лікарні у Запоріжжі забрала 4 життя. На трагедію відреагували у Всесвітній організації охорони здоров'я. У ВООЗ висловили глибокі співчуття та підтримку Україні.

Джерело: твіттер Ганса Клюге

Допис про лихо в українській лікарні опублікував директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

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З сумом дізнались про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, яка опікується пацієнтами з COVID-19. Найглибші співчуття тим, хто втратив близьких,

– написав Клюгге.

В організації повідомили, що солідарні з Україною та Міністерством охорони здоров'я. Також Клюге побажав якнайшвидшого одужання тим, хто постраждав.

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