Леопарди називалися Ранні, Еверест і Макалу. Їх любила вся спільнота всередині та за межами зоопарку.

Раніше Коронавірус вперше виявили у виду тварин, стійких навіть до сказу і чумки

У коментарях під дописом люди висловлюють свої співчуття. Кажуть, що обожнювали спостерігати за тим, як тварини ростуть та розвиваються.

Ця втрата справді жахлива, і ми всі разом сумуємо,

– мовиться у повідомленні.

Люди по-щирому співчувають втраті тварин

Зокрема, під постом можна побачити понад сотню скорботливих дописів. Також дехто поділився фотографіями, коли барси були ще зовсім маленькими.

"Співчуваю за вашу втрату. Нам так сподобалося спостерігати, як Еверест росте в зоопарку Брукфілд. Цей спогад від 22 вересня 2013 року", – поділився Кевін.



Маленький Еверест, 2013 рік / Фото Кевіна Мітчела

Інші користувачі теж висловили свої співчуття:

"Мені так шкода. Це надзвичайно сумно. Еверест прибув того року, коли я ще працював у зоопарку, і мені завжди подобалося проходити повз його вольєр. Мої глибокі співчуття охоронцям. Спіть спокійно, снігові барси. Ви на це заслужили".

"О ні! Вони були моїми улюбленими тваринами. Ми хотіли б постійно бачити їхню красу та спритність. Мої щирі співчуття".

"Це так сумно, вони були одними з моїх улюблених тварин там. Я не можу уявити, наскільки скорботно зараз їхнім доглядачам. Я навіть не зможу спокійно без сліз проходити повз місце, де жили тварини".

"Мої співчуття всім, хто працював і любив цих снігових барсів. Це розриває серце. Втрата одного – це погано, але загибель всіх трьох це дійсно дуже прикро".

"Це так неймовірно сумно. Будь ласка, знайте, що вся спільнота почувається розбитою. Ми підтримуємо всіх вас у зоопарку, хто теж так любив цих тварин".

Разом з тим, зоопарк повідомив, що залишається відкритим для відвідувачів та продовжуватиме приймати їх з урахуванням санітарних вимог.

Коронавірус у тварин

Також на COVID-19 у дитячому зоопарку захворіли 2 суматранські тигри. Їм вдалося одужати.

Дослідники з іспанського Центру геномного регулювання (CRG) проаналізували 10 видів тварин і дійшли висновку, що тхори, кішки та собаки є вразливими тваринами до COVID-19.

Вчені університету Гельсінкі спільно з Об'єднанням хутрового звірівництва Фінляндії розробляють вакцину проти COVID-19 для тварин.