Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен заявив, що діяльність будь-якого міністра, який би обійняв посаду в розпал пандемії, була б незадовільною для частини українців. Однак він заявив, що Степанов ніколи не ховався від якихось атак, а відповідав на них.

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Де Степанов може себе проявити

За словами Тизенгаузена, Степанов був самостійним та розумним гравцем у політиці ще від того часу, коли очолював Одеську облдержадміністрацію. Експерт зауважив, що ексміністр дуже правильно побудував точку виходу й одразу став частиною нової влади.

Степанов – розумний гравець, логічний. Я думаю, ми його ще побачимо у політиці,

– припустив експерт.

Тизенгаузен припустив, що Степанов, як мінімум, може бути присутнім у політичному житті Одеської ОДА. Якщо ж ні, то він точно не зупиниться. Експерт підсумував, що колишніх політиків в Україні не буває.

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