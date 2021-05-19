Ми ще побачимо Степанова у політиці, – Тизенгаузен

Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак українці ще побачать його у політиці.
Експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен заявив, що діяльність будь-якого міністра, який би обійняв посаду в розпал пандемії, була б незадовільною для частини українців. Однак він заявив, що Степанов ніколи не ховався від якихось атак, а відповідав на них.
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Де Степанов може себе проявити
За словами Тизенгаузена, Степанов був самостійним та розумним гравцем у політиці ще від того часу, коли очолював Одеську облдержадміністрацію. Експерт зауважив, що ексміністр дуже правильно побудував точку виходу й одразу став частиною нової влади.
Степанов – розумний гравець, логічний. Я думаю, ми його ще побачимо у політиці,
– припустив експерт.
Тизенгаузен припустив, що Степанов, як мінімум, може бути присутнім у політичному житті Одеської ОДА. Якщо ж ні, то він точно не зупиниться. Експерт підсумував, що колишніх політиків в Україні не буває.
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Тизенгаузен розповів про роботу Степанова на посаді: дивіться відео
Звільнення Степанова: коротко
- Відставку Максима Степанова почали обговорювати ще у 2020 році. Дехто звинувачував його у корупційних схемах та поганій боротьбі з COVID-19.
- Верховна рада 18 травня проголосувала за його звільнення з посади. Перед цим з відповідним поданням до парламенту звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Степанов вже прокоментував свою відставку. Він заявив, що не розуміє, якою є причина його звільнення.
- Варто зауважити, що основним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.