Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами. Найвищі показники захворюваності, смертності та госпіталізацій були наприкінці березня та на початку квітня.
До теми В Україні за добу на коронавірус захворіло понад 8 тисяч людей
Виклики 3 хвилі пандемії: через що пройшла медична система України за минулі 2 місяці
- Міністр розповів, що Львівський хімічний завод не витримував та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч їх вдалося відновити.
- На піку епідемії в лікарнях одночасно перебували 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії.
- Під час третьої хвилі померло значно більше пацієнтів, ніж під час попередніх двох. Велику кількість смертей спровокував високий рівень захворюваності.
Максим Степанов
“Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область".
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