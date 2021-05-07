Ми вийшли з третьої хвилі пандемії, – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19. Він зауважив, що попередні 2 місяці були складними.
Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами. Найвищі показники захворюваності, смертності та госпіталізацій були наприкінці березня та на початку квітня.
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Недуга швидко поширювалася містами України. Степанов зізнався – у МОЗ усвідомлювали, що на всю країну кисню може не вистачити.
Максим Степанов
“Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонни кисню на місяць, а під час третьої хвилі – 5,5 тонн на добу”.
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- Міністр розповів, що Львівський хімічний завод не витримував та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч їх вдалося відновити.
- На піку епідемії в лікарнях одночасно перебували 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії.
- Під час третьої хвилі померло значно більше пацієнтів, ніж під час попередніх двох. Велику кількість смертей спровокував високий рівень захворюваності.
Максим Степанов
“Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область".
Він зауважив, що нині подолана лише чергова хвиля COVID-19, але не сам вірус. Тож міністр закликав "не розслаблятися", а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил.
Максим Степанов
“Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики" не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску.”
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