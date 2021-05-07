Ми вийшли з третьої хвилі пандемії, – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19. Він зауважив, що попередні 2 місяці були складними.

Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами. Найвищі показники захворюваності, смертності та госпіталізацій були наприкінці березня та на початку квітня.

До теми В Україні за добу на коронавірус захворіло понад 8 тисяч людей

Недуга швидко поширювалася містами України. Степанов зізнався – у МОЗ усвідомлювали, що на всю країну кисню може не вистачити.

Максим Степанов “Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонни кисню на місяць, а під час третьої хвилі – 5,5 тонн на добу”.

Виклики 3 хвилі пандемії: через що пройшла медична система України за минулі 2 місяці

Міністр розповів, що Львівський хімічний завод не витримував та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч їх вдалося відновити.

На піку епідемії в лікарнях одночасно перебували 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії.

Під час третьої хвилі померло значно більше пацієнтів, ніж під час попередніх двох. Велику кількість смертей спровокував високий рівень захворюваності.

Максим Степанов “Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область".

Він зауважив, що нині подолана лише чергова хвиля COVID-19, але не сам вірус. Тож міністр закликав "не розслаблятися", а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил.

Максим Степанов “Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята – це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але жодні "шашлики" не вартують життя і здоров’я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску.”

Новина доповнюється..