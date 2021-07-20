Ми все більше віддаляємося від завершення пандемії, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що ситуація з коронавірусом у світі стає все складнішою.

Нові мутації викликають занепокоєння

Про це заявила епідеміолог і технічний керівник ВООЗ по COVID-19 Марія Ван Керкхов та пояснила, що причиною тому є циркуляція нових штамів вірусу.

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Наразі ми в дуже небезпечній ситуації, яка стає все більш і більш складною, і людство все більше віддаляється від завершення пандемії, ніж повинно було б бути,

– сказала Марія Ван Керкхове.

За словами експертки ВООЗ, це ситуація погіршилась внаслідок наступних причин:

циркуляцією нових штамів коронавірусу;

змішанням соціальних груп;

недотриманням заходів безпеки;

нестачею вакцин.

Захворюваність знову зростає

У ВООЗ повідомили, що за останній тиждень число нових випадків захворювання у світі збільшилося на 11,5%, а кількість летальних результатів – на 1%.

За словами Керкхове, кількість нових випадків в Європі минулого тижня виросла на 21%, а в західній частині Тихого океану – на 30%.

Актуально про ситуацію з COVID-19 в світі

Станом на 20 липня зареєстрували понад 190 мільйонів хворих на коронавірус.

Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих.

Водночас понад 125 мільйонів пацієнтів одужали.

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