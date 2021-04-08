Ми йдемо по найгіршому "італійському сценарію", – лікар про ситуацію в Запоріжжі

Джерело:Укрінформ
Запорізька область потрапила у червону зону карантину. Найгірша ситуація у Запоріжжі, адже деякі лікарні заповнені на 100%.
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що ситуація з COVID-19 у місті розвивається за італійським сценарієм. У місті може не вистачити лікарів.
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Ми йдемо по найгіршому "італійському сценарію" в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання – чи вистачить лікарів,
– заявив Старух.
Маскового режиму у місцевому громадському транспорті дотримуються погано.
Ми чітко надали пропозиції щодо транспорту. Може в Запоріжжі зроблять аналіз і вирішать повністю закрити транспорт, але ми бачимо в цьому невеличку проблему, бо людям треба добиратись до лікарень. "Швидкі" – це не таксі. Мало того, людям треба зробити щеплення. Ці питання мають бути опрацьовані,
– наголосив очільник регіону.
В міській раді поки що не коментують можливі зміни в роботі громадського транспорту.