Ми йдемо по найгіршому "італійському сценарію", – лікар про ситуацію в Запоріжжі

Запорізька область потрапила у червону зону карантину. Найгірша ситуація у Запоріжжі, адже деякі лікарні заповнені на 100%.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що ситуація з COVID-19 у місті розвивається за італійським сценарієм. У місті може не вистачити лікарів.

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Ми йдемо по найгіршому "італійському сценарію" в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання – чи вистачить лікарів,

– заявив Старух.

Що означає "італійський сценарій" розвитку епідемії та яка ситуація в Запоріжжі

Це коли спалах хвороби не вдається зупинити. За минулу добу, 7 квітня, в Запоріжжі виявили 622 випадки зараження коронавірусом. Ще 14 людей померли від ускладнень. Лише 40 виписали з лікарень.

Старух розповів, що 3 чверті ліжок заповнені, а в деяких лікарнях – до 100%

Зранку 8 квітня відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, території отримали рекомендації щодо посилення обмежувальних заходів.

Голова запорізької ОДА заявив, що необхідно вводити додаткові жорсткі обмеження.

Маскового режиму у місцевому громадському транспорті дотримуються погано.

Ми чітко надали пропозиції щодо транспорту. Може в Запоріжжі зроблять аналіз і вирішать повністю закрити транспорт, але ми бачимо в цьому невеличку проблему, бо людям треба добиратись до лікарень. "Швидкі" – це не таксі. Мало того, людям треба зробити щеплення. Ці питання мають бути опрацьовані,

– наголосив очільник регіону.

В міській раді поки що не коментують можливі зміни в роботі громадського транспорту.