Ми запізнилися, – епідеміологиня прогнозувала, коли ситуація з коронавірусом стане ще гіршою

Впродовж останньої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували новий максимум хворих від початку пандемії – понад 26,5 тисяч. Однак епідеміологи вважають, що зараз ми лише підходимо до піку і побороти цю хвилю навряд чи вдасться.

Ситуація може лише погіршитись

Зокрема, ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві буде найважчою у листопаді – грудні 2021 року. Про це розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

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Вона вважає, що ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, бо "з цим ми запізнилися". І наголосила, що зараз ми перебуваємо на піку, а точніше лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо на погіршення ситуації.

На що нам чекати – складно, звичайно, сказати. Я думаю, що наступний місяць (листопад – 24 канал) у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень,

– зазначила вона.

За словами лікарки, цьогорічна осіння хвиля потужніша за минулорічну. А зростати захворюваність буде ще до початку 2022 року.

Цю хвилу переможе тільки локдаун

На думку епідеміологині, вакцинація вже не зупинить сьогоднішнього спалаху коронавірусу в Україні, утім робити щеплення все ж необхідно.

"Насправді, ми цю хвилю вже не переможемо за допомогою вакцинації, бо з цим ми запізнилися. Добре, що ми вакцинуємося: у будь-якому випадку це дає позитивний ефект і на майбутнє. Але цю хвилю ми переживемо вже не за рахунок вакцинації, а за рахунок якихось обмежувальних заходів та локдаунів", – підсумувала експертка.