Позаминулої доби в Індії теж зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 360 960. Натомість загальна кількість хворих та померлих внаслідок COVID-19 в країні становить 18 376 421 і 204 832 відповідно.

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Зауважимо, що раніше в Індії виявили новий варіант коронавірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається заразнішим за попередні штами.

Але у ВООЗ не вважають, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є новий варіант вірусу.

Яка ситуація з коронавірусом в Індії:

Джерело: Hromadske

Лікарні переповнені. Там або відсутні ліжка для пацієнтів, або ж не вистачає кисню. Навіть якщо й деяким людям щастить відшукати місце, то виникає інша проблема – швидка допомога. Там не вистачає кисневих балонів та масок. Іноді медики рятують пацієнтів у машині швидкої й по 12 годин, поки з'явиться місце у лікарні.

Нині по всій Індії діє близько 5 сотень пунктів очистки повітря й перетворення його на медичний кисень. У великих нових лікарнях подекуди є власні резервуари, але багато штатів дуже залежні від поставок з інших регіонів. Оскільки здійснюються вони повільно, багато пацієнтів помирають лише через нестачу кисню.

Останніми тижнями крематорії та традиційні для Індії місця самостійної кремації померлих перевантажені. Тепер спалювати померлих доводиться просто на площах, паркінгах чи в міських парках. На мусульманському кладовищі міста теж уже майже не залишилося місця для нових могил.

Ми просто спалюємо тіла, коли вони прибувають. Таке враження, що ми живемо у розпал війни,

– розповіли у крематорії іншого індійського міста, Бхопалу в центральній частині країни.

Статистика смертності занижена

Науковці з Мічиганського університету з’ясували, що справжня кількість летальних випадків щонайменше вдвічі (або й навіть вп’ятеро) більша, ніж в офіційній статистиці. А професор фізики й біології Університету Ашока Гаутам Менон оцінює ситуацію ще гірше.

Схоже, є надто велике розходження між повідомленнями про кількість втрат через коронавірус і повідомленнями про кремацію й поховання, які в рази перевищують те, чого можна було очікувати. Фактична кількість смертей від COVID-19 може навіть у 5 – 10 разів перевищувати офіційні дані. Це може свідчити про те, що справжні цифри умисно приховують,

– розповів експерт.

У Міністерстві охорони здоров’я Індії заперечують умисне заниження даних. Хоча намагання не сіяти ще більше паніки серед населення фахівці називають однією з можливих причин таких невідповідностей у статистиці.

Відомо, що непідтверджені підозри на коронавірус зазвичай не додають до загального підрахунку і такі смерті приписують іншим супутнім хворобам. На паперах, які видають рідним загиблих, причиною смерті часто вказано не коронавірус, а просто "хвороба". Одна з причин полягає у тому, що через зайнятість персоналу результатів тестів на коронавірус доводиться чекати довго. Тому якщо коронавірус не встигли підтвердити, його просто не вказують.

Також варто враховувати, що у полі зору лише підтверджені діагнози у лікарнях та лабораторіях. Оскільки через брак місць у медзакладах багато індійців помирають за їхніми межами, в офіційну статистику вони не потрапляють.Культура та релігія є ще одним вагомим фактором зниження статистики. Деякі родини не хочуть розкривати правду, адже бажають традиційно кремувати своїх близьких поза суворими карантинними обмеженнями.