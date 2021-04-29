"Ми живемо ніби у розпал війни": в Індії знову рекордні показники коронавірусу за добу

За минулу добу, 28 квітня, в Індії зареєстрували рекордні 379 154 нових випадків зараження коронавірусом. За цей самий період з життя пішли 3 645 пацієнтів.
Позаминулої доби в Індії теж зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 360 960. Натомість загальна кількість хворих та померлих внаслідок COVID-19 в країні становить 18 376 421 і 204 832 відповідно.
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Зауважимо, що раніше в Індії виявили новий варіант коронавірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається заразнішим за попередні штами.
Але у ВООЗ не вважають, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є новий варіант вірусу.
Яка ситуація з коронавірусом в Індії:
Джерело: Hromadske
- Лікарні переповнені. Там або відсутні ліжка для пацієнтів, або ж не вистачає кисню. Навіть якщо й деяким людям щастить відшукати місце, то виникає інша проблема – швидка допомога. Там не вистачає кисневих балонів та масок. Іноді медики рятують пацієнтів у машині швидкої й по 12 годин, поки з'явиться місце у лікарні.
- Нині по всій Індії діє близько 5 сотень пунктів очистки повітря й перетворення його на медичний кисень. У великих нових лікарнях подекуди є власні резервуари, але багато штатів дуже залежні від поставок з інших регіонів. Оскільки здійснюються вони повільно, багато пацієнтів помирають лише через нестачу кисню.
- Останніми тижнями крематорії та традиційні для Індії місця самостійної кремації померлих перевантажені. Тепер спалювати померлих доводиться просто на площах, паркінгах чи в міських парках. На мусульманському кладовищі міста теж уже майже не залишилося місця для нових могил.
Ми просто спалюємо тіла, коли вони прибувають. Таке враження, що ми живемо у розпал війни,
– розповіли у крематорії іншого індійського міста, Бхопалу в центральній частині країни.
Статистика смертності занижена
Науковці з Мічиганського університету з’ясували, що справжня кількість летальних випадків щонайменше вдвічі (або й навіть вп’ятеро) більша, ніж в офіційній статистиці. А професор фізики й біології Університету Ашока Гаутам Менон оцінює ситуацію ще гірше.
Схоже, є надто велике розходження між повідомленнями про кількість втрат через коронавірус і повідомленнями про кремацію й поховання, які в рази перевищують те, чого можна було очікувати. Фактична кількість смертей від COVID-19 може навіть у 5 – 10 разів перевищувати офіційні дані. Це може свідчити про те, що справжні цифри умисно приховують,
– розповів експерт.
У Міністерстві охорони здоров’я Індії заперечують умисне заниження даних. Хоча намагання не сіяти ще більше паніки серед населення фахівці називають однією з можливих причин таких невідповідностей у статистиці.
Відомо, що непідтверджені підозри на коронавірус зазвичай не додають до загального підрахунку і такі смерті приписують іншим супутнім хворобам. На паперах, які видають рідним загиблих, причиною смерті часто вказано не коронавірус, а просто "хвороба". Одна з причин полягає у тому, що через зайнятість персоналу результатів тестів на коронавірус доводиться чекати довго. Тому якщо коронавірус не встигли підтвердити, його просто не вказують.
Також варто враховувати, що у полі зору лише підтверджені діагнози у лікарнях та лабораторіях. Оскільки через брак місць у медзакладах багато індійців помирають за їхніми межами, в офіційну статистику вони не потрапляють.Культура та релігія є ще одним вагомим фактором зниження статистики. Деякі родини не хочуть розкривати правду, адже бажають традиційно кремувати своїх близьких поза суворими карантинними обмеженнями.