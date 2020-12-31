Діагноз "розлад аутистичного спектра" (РАС) в Україні почали ставити відносно недавно. Це пов'язано і з загальним науковим інформаційним вакуумом, і з тим, що причини аутизму залишаються не до кінця зрозумілими, а критерії його діагностики стали набагато ширше, ніж у 70-80-х роках минулого століття.

Як наслідок, навколо аутизму зібралася величезна кількість міфів, пише nakedheart.online.

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Міф 1: люди з аутизмом дивні, але геніальні

Всі люди з аутизмом дуже різні. Це цілий спектр розладів, а значить, рівень вираженості труднощів, пов'язаних із соціальною комунікацією і соціальною взаємодією, а також повторюваною поведінкою й особливостями обробки інформації, може бути будь-яким – від легкого до важкого.

У деяких людей є видатні здібності, вони успішно працюють і адаптуються, а у деяких – виражені труднощі з побутовими навичками, комунікацією, навчанням і багатьом іншим. Інтелектуальні порушення не входять в діагностичні критерії РАС, більш ніж у половини людей з аутизмом немає проблем з інтелектом.

Міф 2: людей з аутизмом дуже мало

Центри з контролю і профілактиці захворювань США опублікували у 2020 році нову статистику по аутизму. РАС зустрічається у кожної 54 дитини. Але навіть якби ми не визнавали американську статистику, то офіційні цифри Всесвітньої організації охорони здоров'я – 1 на 160, що в будь-якому випадку виводить аутизм в число найбільш поширених порушень в розвитку: РАС зустрічається частіше, ніж синдром Дауна, церебральний параліч і рак, разом узяті.

Міф 3: щеплення викликають аутизм

На жаль, це один з найбільш небезпечних і одночасно поширених міфів. Виною всьому недоброякісне і місцями помилкове дослідження британського лікаря Ендрю Вейкфілда, опубліковане в 1988 році. Всі наступні 30 років вчені ретельно досліджували можливий зв'язок щеплень і аутизму і довели, що його немає.

Міф 4: аутизм можна вилікувати, якщо дуже постаратися

Розлад аутистичного спектра – це порушення в розвитку, з яким людина народжується і живе все життя. Діагностичними критеріями аутизму є труднощі з соціальною комунікацією й обмежене повторювана поведінка. У деяких дітей з РАС спостерігається істотна затримка або відсутність мовлення. Аутизмом не можна заразитися, але і ліків, здатних вплинути на ключові ознаки аутизму, поки немає.

Міф 5: якщо людина з аутизмом не користується мовою, то у неї низький рівень інтелекту

У деяких людей з РАС проблеми з усним мовленням, і вони використовують для спілкування засоби додаткової або альтернативної комунікації (картинки, написані слова, пристрої з голосовим виходом).

Деякі люди з РАС використовують мову в одних ситуаціях (наприклад, дім, зі знайомими людьми), але не використовують в інших (школа, громадські місця). Це відображає їхні труднощі в комунікації й соціальних навичках, але не пов'язане з рівнем їх інтелекту.

Міф 6: у всьому винні батьки

Іноді від незнання люди вважають, що аутизм обумовлений поганим поводженням батьків з дитиною, відсутністю належного виховання або є наслідком нездорового способу життя матері (мама під час вагітності пила і курила). Але реалії такі, що дитина з аутизмом може народитися в будь-якій сім'ї, у будь-якої матері, а раннє порушення відносин між батьком і дитиною не може викликати аутизм.

Міф 7: люди з аутизмом агресивні

Агресія не входить в діагностичні критерії РАС. Просто деяким дітям з аутизмом важче висловити й регулювати свої емоції, якщо у них немає засобів комунікації. У такої дитини може бути підвищена чутливість до певних звуків, запахів, тактильних відчуттів, вона може кричати, якщо їй некомфортно або якщо хоче щось сказати, але не може це зробити соціально прийнятним способом. Поведінкові програми допомагають впорається з такими проявами.