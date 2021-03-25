Міг інфікуватися до вакцинації: померлий провізор із Чернівців мав коронавірус

У померлого 24 березня в Чернівцях провізора аптеки військового госпіталю виявили зараження коронавірусом. Однак чоловік міг інфікуватися ще до вакцинації.

Хворобу також виявили й у двох його колег, які отримали щеплення разом із ним. Про це повідомила очільниця обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко.

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Медик зазначила, що на момент щеплення симптомів COVID-19 у чоловіка не було, проявились вони наступного дня.

За її словами, пов'язано це з інкубаційним періодом вірусу.

Смерть не пов'язують з вакцинацією

Випадок смерті провізора наразі не пов'язують зі щепленням, називаючи попередньою причиною гострий мозковий інсульт. У нього була гіпертонічна хвороба, діабет і надмірна вага.

Медики продовжують досліджувати аналізи чоловіка для того, щоб встановити точну причину смерті.

В Україні не було смертей після вакцинації

Провізора аптеки військового госпіталю вакцинували від коронавірусу 15 березня. Чоловік переніс щеплення нормально, однак 16 березня його госпіталізували, а 24 березня він помер

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від COVID-19.

У нас не було смертей в регіонах від вакцин. Жодної. У нас були зафіксовані смерті людей, які до того вакцинувалися,

– сказав глава МОЗ.

Вакцинація в Україні: що відомо