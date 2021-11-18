Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк заявив, що для вакцинації від COVID-19 організують стаціонарний медпункт. Мігрантів щепитимуть китайською вакциною.

До теми На вирішення мігрантської кризи на кордоні підуть місяці чи роки, – Міноборони Польщі

Як розповів Пранюк, перший випадок захворювання на COVID-19 виявили у транспортно-логістичному центрі. Біженця госпіталізували до гродненської університетської клініки.

Зараз у ТЛЦ облаштовуються біженці, які прибули з табору. Мовиться про приблизно 400 людей.

Зверніть увагу! Європейська комісія готова виділити 700 тисяч євро біженцям, які перебувають на білорусько-польському кордоні. Однак умовою є те, що гуманітарним організаціям нададуть постійний доступ до цієї групи мігрантів.

Дізнайтеся більше Поки що порад нам давати не треба, – Кулеба відповів на ідею розмістити мігрантів в Україні

Мігранти на кордоні Білорусі: що відомо