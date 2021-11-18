Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк заявив, що для вакцинації від COVID-19 організують стаціонарний медпункт. Мігрантів щепитимуть китайською вакциною.
До теми На вирішення мігрантської кризи на кордоні підуть місяці чи роки, – Міноборони Польщі
Як розповів Пранюк, перший випадок захворювання на COVID-19 виявили у транспортно-логістичному центрі. Біженця госпіталізували до гродненської університетської клініки.
Зараз у ТЛЦ облаштовуються біженці, які прибули з табору. Мовиться про приблизно 400 людей.
Дізнайтеся більше Поки що порад нам давати не треба, – Кулеба відповів на ідею розмістити мігрантів в Україні
Мігранти на кордоні Білорусі: що відомо
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Мігранти вирушили з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на кордоні.
- Країни Євросоюзу затвердили новий пакет санкцій проти Білорусі на тлі кризи на кордоні.
- У польському Міноборони та прикордонній службі розповіли, що вночі 18 листопада група зі 100 мігрантів з Білорусі прорвалася на територію Польщі. Біженці зробили це через отвір у загородженні, який зробили білоруські служби.
- Білорусь готова направити мігрантів, які перебувають на кордоні, літаками до Мюнхена. Мовиться про приблизно 2 – 3 тисячі людей.
- Україна посилює охорону кордону з Білоруссю через загрозу нелегальної міграції.