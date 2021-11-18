Міграційна криза: на кордоні Білорусі виявили перший випадок COVID-19

На кордоні Білорусі перебувають тисячі мігрантів, які хочуть потрапити на територію Польщі. Серед них вже виявили перший випадок зараження коронавірусом.

Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк заявив, що для вакцинації від COVID-19 організують стаціонарний медпункт. Мігрантів щепитимуть китайською вакциною.

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Як розповів Пранюк, перший випадок захворювання на COVID-19 виявили у транспортно-логістичному центрі. Біженця госпіталізували до гродненської університетської клініки.

Зараз у ТЛЦ облаштовуються біженці, які прибули з табору. Мовиться про приблизно 400 людей.

Європейська комісія готова виділити 700 тисяч євро біженцям, які перебувають на білорусько-польському кордоні. Однак умовою є те, що гуманітарним організаціям нададуть постійний доступ до цієї групи мігрантів.

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