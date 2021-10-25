Про це заявив перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. За його словами, міська комісія ТЕБ і НС фактично продублювала рекомендації Кабінету міністрів щодо обмежень у "червоній" зоні.
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У двох словах - закривається практично все, до чого ми звикли, це і місця відпочинку, місця, де ми могли зробити закупівлі необов'язкового характеру, місця, де ми могли підняти своє здоров'я,
– заявив він.
Обмеження не стосуються вакцинованих людей
Він назвав різницю між весняними й теперішніми карантинними обмеженнями. Для людей, які отримали вакцину проти коронавірусу й надалі зможуть працювати та відвідувати кафе та ресторани.
"Наприклад, кафе і ресторани, колектив повинен бути 100% вакцинований, також можуть обслуговувати тільки тих відвідувачів, які нададуть сертифікат про вакцинацію", – зазначив Віталій Луков
За його словами, ще ж стосується ринків і магазинів непродовольчої групи товарів. Не пустити на ринок складно, але не обслуговувати – можливо.
Повірте мені, жарти закінчилися. Ми не маємо права зараз на демагогію, популізм, загравання і зручні рішення. Ми маємо право приймати жорсткі рішення, щоб вони були ефективні,
– заявив заступник міського голови.
Робота дитсадків і шкіл
Дитсадки працюють у звичайному режимі, як і молодша школа. Тобто без застосування дистанційного навчання. Старшій школі, 5 – 11 класам, можна також навчатися оффлайн за умови 100% вакцинації персоналу навчального закладу.
З 1 листопада за парти повернуться учні 1 – 4 класів, якщо це буде дозволяти температурний режим, тобто якщо в класах буде температура повітря не менше 17 – 18 градусів. Учні ж 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно.
Ситуація в Миколаєві
- Станом на 24 жовтня в Миколаївській області виявлено 366 нових підтверджених випадків COVID-19
- Всього області вакциновано 448987 осіб.
- Завантаженість ліжок – 68,1 %.
- З 26 жовтня Миколаївська область переходить до "червоної" епідемічної зони.