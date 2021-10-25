У Миколаєві ввели додаткові обмеження для невакцинованих людей

Миколаївська область з 26 жовтня переходить в "червону" зону карантину. Через це на жителів міста очікують нові карантинні обмеження.

Про це заявив перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. За його словами, міська комісія ТЕБ і НС фактично продублювала рекомендації Кабінету міністрів щодо обмежень у "червоній" зоні.

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У двох словах - закривається практично все, до чого ми звикли, це і місця відпочинку, місця, де ми могли зробити закупівлі необов'язкового характеру, місця, де ми могли підняти своє здоров'я,

– заявив він.

Обмеження не стосуються вакцинованих людей

Він назвав різницю між весняними й теперішніми карантинними обмеженнями. Для людей, які отримали вакцину проти коронавірусу й надалі зможуть працювати та відвідувати кафе та ресторани.

"Наприклад, кафе і ресторани, колектив повинен бути 100% вакцинований, також можуть обслуговувати тільки тих відвідувачів, які нададуть сертифікат про вакцинацію", – зазначив Віталій Луков

За його словами, ще ж стосується ринків і магазинів непродовольчої групи товарів. Не пустити на ринок складно, але не обслуговувати – можливо.

Повірте мені, жарти закінчилися. Ми не маємо права зараз на демагогію, популізм, загравання і зручні рішення. Ми маємо право приймати жорсткі рішення, щоб вони були ефективні,

– заявив заступник міського голови.

Робота дитсадків і шкіл

Дитсадки працюють у звичайному режимі, як і молодша школа. Тобто без застосування дистанційного навчання. Старшій школі, 5 – 11 класам, можна також навчатися оффлайн за умови 100% вакцинації персоналу навчального закладу.

З 1 листопада за парти повернуться учні 1 – 4 класів, якщо це буде дозволяти температурний режим, тобто якщо в класах буде температура повітря не менше 17 – 18 градусів. Учні ж 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно.

Ситуація в Миколаєві