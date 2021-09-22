Станом на 20 вересня, загальна кількість хворих складає 13 осіб. Всі діти з Новоодеської гуманітарної гімназії.
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На Миколаївщині діти масово "підхопили" інфекцію
У Миколаївськиому обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що зареєстрували групове захворювання на ротавірусну інфекцію дітей Новоодеської гуманітарної гімназії міста Нова Одеса.
Усі діти 14 вересня брали участь у щорічному святкуванні Дня здоров'я, який проводили біля природного джерела води на околиці міста. На святі було 158 дітей та 14 вчителів.
До інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні госпіталізовано 7 дітей, також 1 дитину госпіталізовано до міської дитячої лікарні №2 міста Миколаєва. Інші 5 хворих дітей отримують амбулаторне лікування,
– розповіли у відомстві.
Діти та вчителі разом пили воду з джерела, а їли окремо кожен свої харчі, які взяли з собою.
Вірусологічно на ротавірусну інфекцію обстежили 7 хворих з інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні.
Станом на 19 вересня, провели дослідження методом ПЛР й всі 7 результатів – позитивні. У хворого з міської дитячої лікарні №2 міста Миколаєва результат також позитивний.
Що таке ротавірусна інфекція
- У світі ротавіруси є найбільш поширеною причиною важких діарейних захворювань у дітей молодшого віку.
- Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом або через поверхні та предмети, що могли бути забруднені: іграшки, підлога, меблі, одяг та під час їжі.
- Основними методами профілактики є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни. Перша тільки захищає від ротавірусних гастроентеритів і розвитку тяжких форм захворювання хвороби.