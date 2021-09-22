Станом на 20 вересня, загальна кількість хворих складає 13 осіб. Всі діти з Новоодеської гуманітарної гімназії.

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На Миколаївщині діти масово "підхопили" інфекцію

У Миколаївськиому обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що зареєстрували групове захворювання на ротавірусну інфекцію дітей Новоодеської гуманітарної гімназії міста Нова Одеса.

Усі діти 14 вересня брали участь у щорічному святкуванні Дня здоров'я, який проводили біля природного джерела води на околиці міста. На святі було 158 дітей та 14 вчителів.

До інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні госпіталізовано 7 дітей, також 1 дитину госпіталізовано до міської дитячої лікарні №2 міста Миколаєва. Інші 5 хворих дітей отримують амбулаторне лікування,

– розповіли у відомстві.

Діти та вчителі разом пили воду з джерела, а їли окремо кожен свої харчі, які взяли з собою.

Вірусологічно на ротавірусну інфекцію обстежили 7 хворих з інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні.

Станом на 19 вересня, провели дослідження методом ПЛР й всі 7 результатів – позитивні. У хворого з міської дитячої лікарні №2 міста Миколаєва результат також позитивний.

Зверніть увагу! 20 вересня відібрали для дослідження на ротавірусну інфекцію воду з природного джерела. Результатів ще немає. Однак у медзакладі попереджають – не варто вживати воду з невідомих джерел.

Що таке ротавірусна інфекція