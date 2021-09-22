На Миколаївщині під час дня здоров'я занедужали школярі: 13 хворих

У місті Нова Одеса, що на Миколаївщині, діти захворіли на ротавірусну інфекцію. Це трапилось під час щорічного святкуванні Дня здоров'я.

Станом на 20 вересня, загальна кількість хворих складає 13 осіб. Всі діти з Новоодеської гуманітарної гімназії.

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На Миколаївщині діти масово "підхопили" інфекцію

У Миколаївськиому обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що зареєстрували групове захворювання на ротавірусну інфекцію дітей Новоодеської гуманітарної гімназії міста Нова Одеса.

Усі діти 14 вересня брали участь у щорічному святкуванні Дня здоров'я, який проводили біля природного джерела води на околиці міста. На святі було 158 дітей та 14 вчителів.

До інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні госпіталізовано 7 дітей, також 1 дитину госпіталізовано до міської дитячої лікарні №2 міста Миколаєва. Інші 5 хворих дітей отримують амбулаторне лікування,

– розповіли у відомстві.

Діти та вчителі разом пили воду з джерела, а їли окремо кожен свої харчі, які взяли з собою.

Вірусологічно на ротавірусну інфекцію обстежили 7 хворих з інфекційного відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні.

Станом на 19 вересня, провели дослідження методом ПЛР й всі 7 результатів – позитивні. У хворого з міської дитячої лікарні №2 міста Миколаєва результат також позитивний.

Що таке ротавірусна інфекція

У світі ротавіруси є найбільш поширеною причиною важких діарейних захворювань у дітей молодшого віку.

Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом або через поверхні та предмети, що могли бути забруднені: іграшки, підлога, меблі, одяг та під час їжі.

Основними методами профілактики є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни. Перша тільки захищає від ротавірусних гастроентеритів і розвитку тяжких форм захворювання хвороби.

20 вересня відібрали для дослідження на ротавірусну інфекцію воду з природного джерела. Результатів ще немає. Однак у медзакладі попереджають – не варто вживати воду з невідомих джерел.