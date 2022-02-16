У кишківнику живуть тисячі видів бактерій, які становлять так званий кишковий мікробіом. Кількість кожного типу бактерій визначається багатьма факторами, такими як: здоров'я, харчові звички й навіть рівень фізичної активності.

До теми Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Відомо, що якщо немає проблем зі шлунково-кишковим трактом або людина не приймає антибіотики без потреби, то кишковий мікробіом залишається стабільним впродовж більшої частини дорослого життя.

Але вчені вирішили визначити, чи існують унікальні мікробіоми кишківника та метаболічні шляхи, пов'язані з чотирма рисами особистості.

Оскільки аналіз для повного дослідження є дорогим, дослідники вирішили спершу провести початкове дослідження на невеликій вибірці молодих фізично активних дорослих.

Результати дослідження

Попередні результати показали, що існують різні бактерії та метаболоми, пов'язані з кожною рисою особистості. Одна бактерія була пов'язана з трьома з чотирьох характеристик особистості.

Результати підтверджують попередні дані про те, що розумова енергія/розумова втома та фізична енергія/ фізична втома – це чотири різні біологічні настрої, але вони можуть частково збігатися – наприклад, ви можете бути одночасно і фізично втомленим, і фізично енергійним.

Дослідження також показує, що бактерії та метаболоми, пов'язані з метаболізмом, були пов'язані або з розумовою, або з фізичною енергією, тоді як бактерії, пов'язані з запаленням, були пов'язані з розумовою чи фізичною втомою.

Ці нові результати підтверджують мою попередню роботу, в якій ми повідомляємо, що почуття енергії пов'язане з метаболічними процесами, а втома пов'язана із запальними процесами,

– заявив керівник дослідження Алі Булані.

Надалі вчені планують повторити поточне дослідження на більшій кількості людей. Нещодавно вони отримали грант на проведення повного дослідження і нині працюють над отриманням дозволу на збір значно більшої кількості зразків учасників як у Кларксоні, так і в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл.