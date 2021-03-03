Мікродози ЛСД не впливають на настрій і креативність

Джерело:The Guardian
Науковці вивчили, як регулярне вживання мікродоз ЛСД впливає на настрій і когнітивні здібності. Виявилося, поліпшення самопочуття, задоволеність життям і загострення творчих здібностей, про які повідомляють люди, – ефект плацебо.
У дослідженні Імперського коледжу Лондона брала участь 191 людина. Добровольці за інструкцією вчених приготували гелеві капсули, які містили або 13 мікрограмів ЛСД, або плацебо.
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Після цього їх розфасували в конверти з QR-кодами та перемішали. Так учасники експерименту не знали, коли вони приймають наркотики, а коли – пустушку. Вчені ж були в курсі – вони зчитували QR-код.
Як правило, добровольці повідомляли про психологічний підйом, який наступав протягом декількох годин після приймання капсул – будь-яких.
Ті, хто приймав мікродози ЛСД, відзначили поліпшення самопочуття, уважності та задоволеності життям, а також – скорочення параноїдальних думок. Після плацебо теж наступало поліпшення - до такої міри, що не було статистично значущої різниці.
Джерело: Форбс