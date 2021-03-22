Мікроперерви на роботі корисні для компанії й для працівників

Джерело:Journal of Applied Psychology
Люди менше втомлюються, відчувають себе вільніше і краще працюють, якщо у них є можливість робити перерви на недовгий час у своїй діяльності.
У новому дослідженні взяли участь дві групи офісних працівників: 98 в США і 222 в Південній Кореї. Вранці вчені розпитували учасників про рівень їхньої втоми і якості сну. Протягом робочого дня дослідники збирали дані про те, як працюють люди і як часто беруть мікроперерви.
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Для науковців не стало сюрпризом те, що люди, які відчували себе втомленими вранці, робили мікроперерви частіше. Цікавою знахідкою стало те, що такі перерви були пов'язані з кращим включенням в роботу і меншим почуттям втоми до кінця дня.
П'ятихвилинна перерва була б ідеальною, якщо взяти його вчасно. Наше дослідження показує, що в інтересах компанії дати співробітникам можливість брати перерви, коли їм потрібно,
– зазначили науковці.
Таким чином, на думку вчених, невеликі перерви потрібно робити не за заздалегідь підготовленим розкладом, а за потреби.
Вчені вже кілька десятиліть вказують, що мікроперерви протягом робочого дня корисні й для працівника, і для роботи.
Одне з найстаріших досліджень в цій області було опубліковано в 1989 році. У ньому брали участь 40 осіб. Вчені попросили їх переривати роботу дуже короткими перервами. У такому режимі люди робили менше помилок в роботі, у них був повільніший пульс. Тоді не була встановлена найкраща тривалість перерви, проте автори дослідження зробили висновок, що 30 секунд замало.