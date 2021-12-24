Усі вони мали хронічні запалення кишківника. Хоча природа цього захворювання залишається невідомою, науковці спробували її розгадати.

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Мікропластик та захворювання кишківника

Нова робота китайських учених виявила кореляцію між цими частинками мікропластику та запальними захворюваннями кишківника (ЗЗК) – виразковим колітом та хворобою Крона. Їхня природа точно не відома.

ЗЗК завжди пов'язані із запаленням слизової оболонки. Однак про те, що викликає таку реакція, існують лише гіпотези. Тепер вчені висунули ще одну версію.

Дослідження допомогло висунути нову теорію

Науковці вивчили зразки фекалій, які отримали від 52 пацієнтів. У всіх них діагностували запальне захворювання кишківника.

Аналізи показали, що в них у було півтора рази більше частинок мікропластику, ніж у здорових пацієнтів.

Довідка. Майже всі ці частинки мали розміри менш як 300 мікрометрів, а деякі менші за 5. При цьому у хворих на ЗЗК відзначили тенденцію до накопичення дрібніших частинок.

Що впливає на важкість захворювання

Також автори дослідження виявили кореляцію між кількістю мікропластику та тяжкістю ЗЗК. Судячи з видів часток, які виявили у хворих, вони не нічого особливого з себе не уявляють і потрапляють в організм в основному з пластикових пляшок і посуду. Насамперед це поліетилентерефталат (ПЕТ) та поліаміди у формі лусочок та волокон.

Де ще можна зустріти мікропластик Багато синтетичних матеріалів наповнюють довкілля частинками мікропластику. Вони утворюються, наприклад, при пранні одягу або використанні пластикових пакетів і розсіюються всюди.



Вчені виявляють мікропластик і на Евересті, і на дні океану, і в тканинах плаценти.

Короткий висновок

Варто зазначити, що робота вчених поки не говорить однозначно про прямий причинно-наслідковий зв'язок між накопиченням мікропластику та розвитком ЗЗК. Все може бути навіть навпаки: хвороба порушує можливості слизової оболонки очищатися і веде до зростання кількості мікропластику. Однак зв'язок накопичення таких частинок і ЗЗК легко припустити.