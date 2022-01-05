У світі поширюється флурона

Флурону уже зафіксували у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині. Це не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.

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Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки людей хворіють, мало.

Як захиститись від подвійного інфікування

Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найкращим способом захисту від цих інфекцій.

Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі,
– зазначили фахівці.

Коронавірус та грип – респіраторні інфекції, які можуть викликати схожі симптоми.

Симптоми флурони:

  • підвищення температури;
  • загальна втома;
  • кашель та часте чхання;
  • ломота у тілі;
  • ангіна;
  • задишка;
  • головний біль;
  • нудота, блювота і навіть діарея;
  • висипання по тілу (найчастіше у дітей).

Що відомо про випадки флурони

Як це можливо

Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.