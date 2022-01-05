Мікс COVID-19 та грипу: що таке флурона та як розпізнати захворювання
Джерело:The Washington Post
Флурона – це не окреме захворюванням, а випадок, коли людина інфікована двома вірусами.
У світі поширюється флурона
Флурону уже зафіксували у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині. Це не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.
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Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки людей хворіють, мало.
Як захиститись від подвійного інфікування
Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найкращим способом захисту від цих інфекцій.
Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі,
– зазначили фахівці.
Коронавірус та грип – респіраторні інфекції, які можуть викликати схожі симптоми.
Симптоми флурони:
- підвищення температури;
- загальна втома;
- кашель та часте чхання;
- ломота у тілі;
- ангіна;
- задишка;
- головний біль;
- нудота, блювота і навіть діарея;
- висипання по тілу (найчастіше у дітей).
Що відомо про випадки флурони
- Перший у світі випадок Флурони нещодавно зареєстрували в Ізраїлі.
- Згодом про випадки подвійного зараження грипом і коронавірусом також проінформували в іспанському регіоні Каталонія.
- Іспанські експерти зауважили, що вказані хворі не мають більш серйозного перебігу захворювання, аніж пацієнти, інфіковані лише COVID-19.
- Також нещодавно зареєстрували чотири випадки одночасного інфікування коронавірусом і грипом у Бразилії.