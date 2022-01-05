Мікс COVID-19 та грипу: що таке флурона та як розпізнати захворювання

Флурона – це не окреме захворюванням, а випадок, коли людина інфікована двома вірусами.

У світі поширюється флурона

Флурону уже зафіксували у США, Ізраїлі, Бразилії, на Філіппінах, в Угорщині. Це не нове явище. Згідно зі звітом Atlantic, випадки коінфекції були зареєстровані у Сполучених Штатах майже два роки тому.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Хоча у багатьох країнах відстежуються випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип, даних про те, скільки людей хворіють, мало.

Як захиститись від подвійного інфікування

Експерти в галузі охорони здоров’я та лікарі наголошують, що вакцини проти коронавірусу та грипу залишаються найкращим способом захисту від цих інфекцій.

Якщо ви вакциновані, хвороба протікає у дуже легкій формі,

– зазначили фахівці.

Коронавірус та грип – респіраторні інфекції, які можуть викликати схожі симптоми.

Симптоми флурони:

підвищення температури;

загальна втома;

кашель та часте чхання;

ломота у тілі;

ангіна;

задишка;

головний біль;

нудота, блювота і навіть діарея;

висипання по тілу (найчастіше у дітей).

Що відомо про випадки флурони

Перший у світі випадок Флурони нещодавно зареєстрували в Ізраїлі.

Згодом про випадки подвійного зараження грипом і коронавірусом також проінформували в іспанському регіоні Каталонія.

Іспанські експерти зауважили, що вказані хворі не мають більш серйозного перебігу захворювання, аніж пацієнти, інфіковані лише COVID-19.

Також нещодавно зареєстрували чотири випадки одночасного інфікування коронавірусом і грипом у Бразилії.

Як це можливо Людина і справді Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.

Медичні працівники, люди похилого віку і люди з супутніми захворюваннями більше схильні до ризику зараження кожним із вірусів. ВООЗ наголошує, що і коронавірусна хвороба, і грип передаються повітряно-крапельним шляхом. Тому, окрім вакцинації, важливо носити захисну маску.