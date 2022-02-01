Мікс з трьох інфекцій, – Кузін про поширення вірусів в Україні

В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус. Разом з тим, різні штами недуг циркулюють паралельно одне з одним.

Попри високі показники – ситуація в країні контрольована. У цьому запевнив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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"Ситуація керована на рівні усіх областей України попри те, що кожного дня б'ємо своєрідні антирекорди за кількістю нових випадків", – зазначив він.

Минулого тижня в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу.

Також він додав, що завантаженість ліжок у медзакладах дорослими інфікованими становить 34%. Дитяча захворюваність трохи вища – приблизно 50%. Однак діти переносять інфекцію трохи легше, ніж дорослі – все залежитьвід супутніх захворювань.

Циркуляція вірусів в Україні

Наразі в Україні поширюється одразу декілька штамів коронавірусу – частина Дельти, частина Омікрону. Також до них активно приєднався грип, який почали фіксувати на початку січня 2022 року.

Це такий мікс з трьох інфекцій. Мовиться про циркуляцію різних штамів, які циркулюють паралельно один з одним,

– розповів Кузін.

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