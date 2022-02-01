Мікс з трьох інфекцій, – Кузін про поширення вірусів в Україні
Джерело:ТСН
В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус. Разом з тим, різні штами недуг циркулюють паралельно одне з одним.
Попри високі показники – ситуація в країні контрольована. У цьому запевнив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
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"Ситуація керована на рівні усіх областей України попри те, що кожного дня б'ємо своєрідні антирекорди за кількістю нових випадків", – зазначив він.Увага! Минулого тижня в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу.
Також він додав, що завантаженість ліжок у медзакладах дорослими інфікованими становить 34%. Дитяча захворюваність трохи вища – приблизно 50%. Однак діти переносять інфекцію трохи легше, ніж дорослі – все залежитьвід супутніх захворювань.
Циркуляція вірусів в Україні
Наразі в Україні поширюється одразу декілька штамів коронавірусу – частина Дельти, частина Омікрону. Також до них активно приєднався грип, який почали фіксувати на початку січня 2022 року.
Це такий мікс з трьох інфекцій. Мовиться про циркуляцію різних штамів, які циркулюють паралельно один з одним,
– розповів Кузін.
Ситуація з коронавірусом в Україні: останні дані
- В Україні минулої доби виявили 30 768 нових випадків коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів. Натомість видужали – 8 835 людей.
- За весь час пандемії в Україні захворіло 4 095 263 особи.
- Разом з тим, в Україні очікують уповільнення темпів зростання кількості випадків COVID-штаму Омікрон.
- Водночас у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують щодоби від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус.
- Станом на 1 лютого в помаранчевій зоні карантину перебувають більшість областей України. У червоній наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська.