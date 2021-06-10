Нині таку можливість вивчає Велика Британія. Але змішування вакцин в Україні поки що не передбачене.
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Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це. Поки в Україні людина, яка, наприклад, вакцинована першою дозою CoronaVac, другу дозу таку ж отримає. Зараз у нас не передбачено змішування вакцин,
– розповів Кузін.
Водночас він додав, що поки що у деяких країнах проводять дослідження змішування вакцин, які лише публікуються.
Результати попередніх досліджень показують, що іноді це може бути справді ефективним досвідом.
Але вони дослідження – 24 канал) вивчають досвід, який трапився випадково – коли постачання другої дози препарату затримувалося, і люди вимушені були щеплюватися іншим типом. Зараз ці дані лише публікуються,
– зазначив головний санлікар країни.
Якими препаратами вакцинували українців станом на 10 червня:
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 083,
- Щеплено вакциною Coronavac – 282 357,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 242 194,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 352 544,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.