Її активізує зсередини людина, яка хоче померти. Про це розповів доктор Філіп Нічке, розробник капсули та засновник компанії-виробника Exit International.

Увага Чим тривога відрізняється від стресу і як її побороти

Як це працює

Розробник розповів, що спершу людина лягає всередину капсули. Їй ставлять низку запитань, і коли отримають відповідь, вона може натиснути кнопку всередині капсули, тим самим активувавши пристрій будь-якої миті.

Механізм роботи капсули

Sarco – надрукований на 3D-принтері пристрій, який Нічке винайшов у 2017 році. Автор називає його капсулою для "Милосердної смерті майбутнього".

Сама капсула обладнана механізмом, який заповнює все всередині азотом, швидко знижуючи концентрацію кисню в повітрі до 1%.

Людина почувається трохи дезорієнтованою і може відчути легку ейфорію, перш ніж знепритомніє,

– розповів розробник.

Увесь процес нетривалий і займає приблизно 30 секунд. Смерть настає через нестачу кисню та вуглекислого газу. Важливо, що людина під час цього не відчуватиме ні паніки, ні відчуття задухи.

Після смерті капсулу можна від'єднувати та використовувати як труну. За словами розробників, апарат можна доставити у будь-яке місце.

Довідка. Sarco пройшла юридичну експертизу у Швейцарії і тепер, згідно з висновком, може на законних підставах поширюватися та використовуватись у країні.

Нічке додав, що наразі існує 2 прототипи Sarco, а третій уже створюють у Нідерландах. За його словами, якщо не виникнуть непередбачені складнощі, Sarco стане доступним для використання у Швейцарії вже 2022 року.

Де законна евтаназія