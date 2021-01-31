У Чехії заявили, що розпочнуть виробництво вакцини від коронавірусу Novavax. Працювати над ним планують вже у квітні 2021 року.

Джерело: CNN Prima News Американська компанія у 2021 році хоче випустити мільярд доз вакцини Novavax. Стало відомо, що значну частину вироблятимуть на заводі біля чеської столиці Праги. Цікаво В Україні вакцину Pfizer використають для медиків "Поставки можуть розпочатися вже в квітні. Це єдина інформація, якою я володію", – повідомив прем'єр-міністр Андрей Бабіш. Згідно з попередніми даними, Чехія має забезпечити доступність цієї вакцини максимум для 3,5 мільйонів людей. Довідка. Американці раніше заявляли, що ефективність вакцини Novavax склала 89,3%. Препарат пройшов 3 фази клінічних випробувань, у них взяли участь понад 15 тисяч осіб віком від 18 до 84 років. Детальніше – тут

Порівняння різних вакцин світу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу