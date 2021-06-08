Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав про це в Європарламенті напередодні голосування за те, щоб законодавчо закріпити документ вчасно до найважливішого сезону літнього туризму на континенті.

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Так, сертифікат, який підтверджує імунітет до коронавірусної інфекції через вакцинацію або попередню інфекцію, або негативний статус тесту на COVID-19 повинен використовуватися для поїздок усередині ЄС з 1 липня.

Ці документи усувають необхідність карантину або подальшого тестування. Комісія висловила своє бажання про те, щоб якомога більше країн ЄС розпочали роботу раніше.

Чим більше сертифікатів ми вже можемо видавати, тим легшим буде процес протягом літа – інакше ми ризикуємо отримати великий вибух першого липня, чого ми не можемо собі дозволити,

– заявив Дідьє Рейндерс.

Зазначимо, що станом на вівторок, 8 червня, вже дев'ять країн ЄС видавали документи.

Також Україна введе "ковідні сертифікати" за 10–14 днів після того, як це зробить Євросоюз. Про це 8 червня в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.