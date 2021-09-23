У дослідженні взяли участь 569 людей у віці від 65 років. Вчені аналізували раціон та стан здоров'я добровольців впродовж багатьох років аж до моменту смерті. Додатково вони вивчили зразки тканин головного мозку померлих.

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Основний акцент спостережень полягав в оцінці ступеня прихильності MIND дієті й кореляції харчування зі станом когнітивних функцій протягом тривалого періоду.

Що таке MIND-дієта

MIND дієта є комбінацію середземноморської й DASH дієт (раціон для профілактики гіпертонії). Вона підрозділяється на 10 корисних для головного мозку категорій продуктів і 5 категорій нездорового харчування – червоного м'яса, маргарину, сиру, випічки й солодкого, а також смаженого або фастфуду.

До прикладу, при дотриманні MIND-дієти людині варто щодня або через день споживати не менше трьох порцій цільнозернових продуктів, зелений салат, овочі, горіхи та квасолю. Птицю і ягоди додавати в раціон не рідше двох разів на тиждень, а рибу не рідше ніж один раз на 7 днів. Також потрібно скоротити споживання всіх продуктів з категорії шкідливих.

Ймовірно, дієта володіє захисним ефектом і може сприяти когнітивної стійкості у літніх,

– розповів співавтор роботи Клодіан Дхана.

Результати дослідження