Госпіталь на колесах

У відомстві зазначили, що ним можна перевести важких хворих та поранених пацієнтів. Він дозволить врятувати ще більше життів з регіонів поблизу бойових дій.

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Таким пацієнтам допомагають "Лікарі без кордонів" та українські медики.

Потрібні медики

МОЗ просить інших спеціалістів долучитися до команди евакуаційного потягу, які мають змогу. Для рейсу потягу-мінігоспіталя потрібні медсестри та медбрати інтенсивної терапії або тих, хто має досвід в ортопедії.

Якщо ви зацікавлені в пропозиції, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційні листи на електронну пошту MSFOCB-Kyiv-PAM@brussels.msf.org. Більш детальну інформацію можна отримати під час співбесіди,

– зазначили в МОЗ.

Потяг запустили за співпраці Міністерства охорони здоров'я, "Лікарів без кордонів" та Укрзалізниці.

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