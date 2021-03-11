Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко отримав дозу Covishield. Урядовець наголосив, що вакцина безпечна, адже її схвалили уряди таких країн, як Канада та Велика Британія.

Ткаченко зауважив, що вражений, що кампанія з вакцинації лікарів фактично провалилась у Чернівцях. Саме тому міністр і вирішив взяти участь у промоції щеплень.

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Ткаченко закликав довіряти фахівцям, а не соцмережам

У питанні безпечності щеплення треба довіряти саме фахівцям, а не дописувачам у соцмережах чи заявам окремих політиків. Не ведіться на дезінформацію та інформаційні провокації,

– закликав Ткаченко.

Міністр наголосив, що вакцинуватись необхідно, адже кожен хоче без застережень заходити в кафе чи кінотеатр. Також підприємці прагнуть повернутись до ведення бізнесу без жодних карантинних обмежень. "Чим більше людей вакцинуються – тим швидше ми зупинимо пандемію", – вважає Ткаченко.

Відомі люди можуть вакцинуватись залишками доз

За словами Ткаченка, публічні та громадські діячі можуть претендувати на вакцинацію залишками доз препаратів. Так сталось і у випадку Ткаченка. Решті міністр порадив зареєструватись в додатку "Дія" та подати заявку. Також очільник Мінкультури закликав зірок та політиків взяти участь у промоції вакцинації.

Вакцинуйте себе, своїх дітей та родичів. Робіть селфі, знімайте відео та викладайте їх у соцмережі,

– сказав Ткаченко.

Зверніть увагу! Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські міністри планують вакцинуватись разом. Це начебто вже узгодили на нараді з главою уряду Денисом Шмигалем. Вакцинувались президент Володимир Зеленський, глава МОЗ Максим Степанов, головний санлікар Віктор Ляшко та низка інших політиків.