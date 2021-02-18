Початок вакцинації в Україні є першочерговим бажання багатьох депутатів. Наразі народних обранців, які негативно оцінюють роботу МОЗ, стає дедалі більше.

Депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що нардепи хотіли б заслухати звіт усього уряду, зокрема Міністерства охорони здоров'я. За її словами, варто перевірити, наскільки МОЗ готове до початку першого етапу вакцинації й лише тоді робити висновки.

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Кравчук зазначила, що зараз у виробників вакцин немає проблем з її реалізацією. Зокрема, є черга з країн та урядів, які хочуть купити препарат для щеплення або підписали контракти про закупівлю.

Я не думаю, що затримка в Україні на кілька днів є трагедією, але якщо до кінця тижня ми не отримаємо якихось позитивних сигналів, то міністру варто готуватися до більш серйозної розмови,

– наголосила депутатка.

Як заявила Кравчук, у такому випадку питання щодо вакцинації будуть виникати не лише в депутатів, але й у президента. Також вона нагадала, що підписи про відставку очільника МОЗ Максима Степанова у парламенті збирали ще з червня 2020 року, але вони досі не мають результату.

Зверніть увагу! Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то очільника МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

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Розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцини

Кравчук зазначила, що досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі вакцин у МОЗ має бути в межах компетенції правоохоронців. Однак депутатка розповіла, що наразі говорити про те, що є якась одна ціна препаратів для всіх країн теж неправильно.

"Виробники домовляються з урядами залежно від кількості доз чи термінів поставлення, тому ціни для країн є різними", – повідомила нардепка.

Довідка. НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу. Справу відкрили у лютому 2021 року.

Затримка вакцинації в Україні: що відомо

Протягом останніх тижнів у МОЗ заявляли, що вакцинація проти COVID-19 в Україні почнеться 15 лютого 2021 року. Однак ще тоді попереджали про можливі затримки.

Максим Степанов 15 лютого заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався. Очільник МОЗ зазначив, що дату 15 лютого він називав, ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Втім, наразі "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу