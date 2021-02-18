Міністру варто готуватися до серйозної розмови: Кравчук про затримку вакцинації в Україні

Джерело:24 канал
Початок вакцинації в Україні є першочерговим бажання багатьох депутатів. Наразі народних обранців, які негативно оцінюють роботу МОЗ, стає дедалі більше.
Депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що нардепи хотіли б заслухати звіт усього уряду, зокрема Міністерства охорони здоров'я. За її словами, варто перевірити, наскільки МОЗ готове до початку першого етапу вакцинації й лише тоді робити висновки.
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Кравчук зазначила, що зараз у виробників вакцин немає проблем з її реалізацією. Зокрема, є черга з країн та урядів, які хочуть купити препарат для щеплення або підписали контракти про закупівлю.
Я не думаю, що затримка в Україні на кілька днів є трагедією, але якщо до кінця тижня ми не отримаємо якихось позитивних сигналів, то міністру варто готуватися до більш серйозної розмови,
– наголосила депутатка.
Як заявила Кравчук, у такому випадку питання щодо вакцинації будуть виникати не лише в депутатів, але й у президента. Також вона нагадала, що підписи про відставку очільника МОЗ Максима Степанова у парламенті збирали ще з червня 2020 року, але вони досі не мають результату.
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Кравчук зазначила, що досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі вакцин у МОЗ має бути в межах компетенції правоохоронців. Однак депутатка розповіла, що наразі говорити про те, що є якась одна ціна препаратів для всіх країн теж неправильно.
"Виробники домовляються з урядами залежно від кількості доз чи термінів поставлення, тому ціни для країн є різними", – повідомила нардепка.Довідка. НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу. Справу відкрили у лютому 2021 року.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу