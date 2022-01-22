Тож тепер прем'єр-міністр Нафталі Беннет, начальник штабу ЦАХАЛ (збройних сил країни) Авів Кохаві, та інші високопоставлені чиновники можливо пройдуть тестування на COVID-19. З ними напередодні зустрічався Ганц.

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Як почувається міністр

Наголошують, що Ганц почувається добре. Він пояснює це тим, що отримав 4 дози вакцини від коронавірусу.

Я почуваюсь добре, тому що я прищеплений. Будьте здорові, дотримуйтесь правил і йдіть та зробіть щеплення,

– заявив Ганц.

У його офісі повідомили, що наразі міністр працюватиме з дому. Там він відбуває бідуд – обов'язкову самоізоляцію. Запевняють, що він зможе продовжувати роботу, де є все необхідне для цього. У його будинку в Рош-ха-Аїні вже встановили спеціальні системи.

Бустерна вакцинація в Ізраїлі

Ізраїль одним із перших у світі дозволив використовувати третю вакцину проти COVID-19.

Наприкінці грудня 2021 року у країні почали вводити бустерні дози вразливим групам населення, а пізніше почали пропонувати їх усім старше 60 років. Влада сподівається, що додаткові бустери зупинять хвилю інфекції, викликаної штамом Омікрон.

Крім того, днями уряд Ізраїлю прийняв рішення відмовитися від введення локдаунів для боротьби з епідемією коронавірусу. Відтепер громадян Ізраїлю будуть посилено тестувати на COVID-19.

Увага! 18 січня в Ізраїлі зареєстрували рекордну кількість нових COVID-хворих від початку пандемії. Виявили більш ніж 71,5 тисяч хворих на COVID-19.